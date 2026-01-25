İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

25.01.2026 22:27
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 3 Filistinliyi öldürdü, 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes İsrail saldırılarıyla ihlal edildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mahmud Kasım isimli bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, bölgedeki İsrail güçlerinin, ateşkese göre Filistinliler için güvenli olduğu belirtilen bölgelerdeki evleri ve çadırları yoğun ateş altına aldığını belirtti.

Gazze'nin El-Vahde Caddesi'nde bulunan ve içerisinde basın ofislerinin de yer aldığı bir binanın üzerindeki iletişim kulesine İsrail ait bir silahlı insansız hava aracının saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırı sırasında bina yakınındaki bulunan ve yoldan geçen 4 Filistinlinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail ordusunun Han Yunus kentinde ve Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir binayı hedef aldığını, saldırı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten sonra iki yıl süren soykırım boyunca Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını kesmek ve basın faaliyetlerini engellemek amacıyla iletişim ağlarını sistematik olarak hedef almıştı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarını 484 Filistinli hayatını kaybetti, 1321 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 657 Filistinli hayatını kaybetti ve 171 bin 399 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'nin altyapısının yüzde 90'ını yok ettiğini açıklarken, Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

