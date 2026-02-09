İsrail\'in Kudüs\'teki Yerleşim Planları

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmek, şehri çevresinden izole etmek ve Filistinlileri zorla göç ettirmek amacıyla kapsamlı bir plan yürüttüğü uyarısında bulundu.

Kudüs Valiliği Medya Müsteşarı Maruf er-Rifai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının 2025 yılının başından itibaren Kudüs'te Filistin topraklarını gasbederek kurulan yerleşim projelerini hızlandırdığını ve bu süreci "karar yılı" olarak adlandırdığını belirtti.

Rifai, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın ardından, hazırladığı yerleşim planlarını hayata geçirmeye başladı. Bunların başında da Kudüs'ün hem doğu hem de batısında İsrailli nüfusunu 5 milyon kişiye çıkarmayı hedefleyen ve Arap nüfusu yüzde 10'un altına düşürmeyi amaçlayan 'Kudüs 2050' planı yer alıyor." dedi.

Yasa dışı yerleşim projeleri

İsrail'in Kudüs'te uygulamaya koyduğu yasa dışı yerleşim projelerine ilişkin bilgi veren Rifai, Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan "Maale Adumim" yerleşimine 3 bin 412 yeni konut eklendiğini aktardı.

Rifai, Filistinlilerin "Maale Adumim" yolunu kullanmasını engellemeyi amaçlayan ve yeni bir cadde açılmasını içeren "E1" planının da hayata geçirilmeye başlandığını kaydetti.

Kudüs'ün güneyindeki Ummu Tuba bölgesinde yaklaşık 4 bin konut inşa edildiğine dikkati çeken Rifai, bu yerleşim bloklarının İsrail'e ilhak edildiğinin duyurulduğunu söyledi.

Kudüs'ün güneyinde 43 bin İsraillinin yaşadığı "Gush Etzion", doğusunda 62 bin İsraillinin bulunduğu "Maale Adumim", kuzeybatısında 24 bin İsraillinin yaşadığı "Givat Zeev" ve kuzeydoğusunda 20 bin İsraillinin kaldığı "Kokhav Yaakov"un öne çıkan yasa dışı yerleşim blokları olduğuna işaret eden Rifai, bu bölgelerdeki toplam İsrailli nüfusun 200 bine yaklaştığına dikkati çekti.

Rifai, "İsrail, yerleşim bloklarını ilhak ederek ve bölgeye yerleştirilenleri 'Kudüslü' olarak kabul ederek demografik yapıyı değiştirmeyi ve Yahudi nüfus oranını Filistinlilerin aleyhinde artırmayı amaçlıyor." dedi.

Rifai ayrıca, İsrail'in Uluslararası Kudüs Havalimanı arazisinde yerleşim birimleri kurmayı planladığını; ilk aşamada 9 bin, ikinci aşamada ise 11 bin konut inşa edilmesinin hedeflendiğini belirterek, bu projeyle Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin bölgelerinin şehirden koparılacağını vurguladı.

Yerleşim birimleri planları ve sıkı kuşatma

İsrail'in Caba bölgesinde 2 bin 780 konut inşa etmeyi ve yerleşimleri birbirine bağlayacak yollar açmayı planladığını aktaran Rifai, bu adımların Kudüs'ü Filistin çevresinden izole etmeyi ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki coğrafi bağlantıyı engellemeyi amaçlayan bir "yerleşim halkası" oluşturduğunu dile getirdi.

Rifai, şunları kaydetti:

"Bu politikalar, Kudüs'ün çevresinde Anata, Caba, Hızma ve Er-Ram gibi bazı beldelerde sıkı bir kuşatma ile eş zamanlı yürütülüyor. Beldelerin girişlerinde, bir düğmeye basılarak kapatılan demir kapılar bulunuyor. İsrail'in bu uygulamaları bağımsız bir Filistin Devleti'nin fiilen kurulması hayalini sona erdiriyor."

Filistin arazilerinin tesviyesi

İsrail'in Kudüs topraklarını "İsrail Tapu Sicili"ne kaydetme projesini uygulamaya başladığına işaret eden Rifai, mülkiyeti kanıtlanamayan arazilerin "devlet mülkü" veya "kayıp mülk" statüsüne geçirileceği uyarısında bulundu.

Rifai, İsrail'in 2018-2023 yıllarında yaklaşık 2 bin 300 dönüm araziyi tesviye ettiğini, Filistinlilerin yalnızca yüzde 1'inin mülkiyet haklarını kanıtlayabildiğini, tesviye edilen arazilerin yüzde 85'inin ise "devlet mülkü" veya "kayıp mülk" olarak sınıflandırıldığını kaydetti.

Arazi tesviyesinde 1881 yılına dayanan belgelerin esas alındığını belirten Rifai, İngiliz ve Ürdün tapu kayıtlarının görmezden gelindiğini kaydetti.

Filistin mahallelerinin bölünmesi

Kudüs'te "Arap mahallelerinin parçalanması" olarak isimlendirdiği Ayrım Duvarı içerisindeki yerleşim projelerine de değinen Rifai, bu projeler kapsamında UNRWA arazisinde 1400 konutun inşa edilmesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 316 konut inşasının duyurulmasının yer aldığını söyledi.

Rifai, bu projelere, Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 300 metre mesafedeki Silvan beldesinde evlerin tahliyesi ve yıkımına ilişkin uyarıların eşlik ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Doğu Kudüs'ün kuzeyinde "45" olarak adlandırılan yasa dışı yerleşim yolunun yapım çalışmalarına dikkati çeken Rifai, yolun Er-Ram ile Kalandiya arasında uzanacağını ve Kudüs Havalimanı yakınlarındaki tünele bağlanacağını belirtti. Rifai, bunun için Mıhmas, Ceba, Er-Ram ve Kefr Akab köylerinde Filistinliler ait yaklaşık 280 dönüm araziye el konulduğunu, 400 milyon şekel (yaklaşık 150 milyon dolar) bütçe ayrıldığını aktardı.

Rifai, yolun Kudüs'ün kuzeyi ile Ramallah'ın doğusundaki yerleşimleri doğrudan şehir ve İsrail iç bölgelerine bağlamasının hedeflendiğini belirterek, liman ve havalimanlarına erişimin de hızlandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Filistinli yetkili son olarak, "İsrail'in bu projelerinin tamamı, Kudüs'ün tecrit edilmesi, yerleşimlerin yoğunlaştırılması ve Filistinlilerin şehri terk etmeye zorlanması için yürütülen kapsamlı bir planın parçasıdır." uyarısında bulundu.