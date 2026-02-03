İsrail'in Kuneytra'ya Havan Topu Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in Kuneytra'ya Havan Topu Saldırısı

03.02.2026 21:18
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki tarım arazilerine 4 havan mermisi attı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra vilayetinin kırsalında tarım arazilerine 4 havan topu attı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye kanalının haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrail güçlerinin, Kuneytra'nın kuzeyindeki kırsal kesimde bulunan Cebata el-Haşeb kasabasının güneyindeki tarım arazilerine 4 havan topu attığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, olayda ölen veya yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, gün içinde Suriye sınırını ihlal ederek ülkenin güneyindeki Kuneytra iline girdikten sonra bölgeden geri çekilmişti.

İsrail askerleri dün de Kuneytra'nın kuzey kırsalına girmiş burada kontrol noktası kurarak geçenleri durdurmuş ve hayvan otlatan iki genci alıkoymuştu.

El-İhbariyye'nin 30 Ocak tarihli haberine göre ise İsrail'e ait uçakların, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalında bulunan tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttüğü bildirilmişti.

İsrail ordusunun, Kuneytra ve Dera kırsalları başta olmak üzere Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları ve kara ihlallerini neredeyse günlük olarak sürdürdüğü, sivil vatandaşları gözaltına aldığı, kontrol noktaları kurduğu ve tarım arazilerine zarar verdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Kuneytra, Güvenlik, Güncel, Suriye, İsrail, Tarım, Son Dakika

