İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

30.01.2026 21:16
Ateşkese rağmen İsrail savaş uçakları, Lübanın güneyine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zehrani bölgesi ile Musaylih, Tuffahta, Nejjariye, Zefta, Numayriye, İzze ve Kefeva beldelerinin yakınlarını hedef aldı.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:27:23. #7.11#
