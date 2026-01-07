İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

07.01.2026 14:45
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yeni saldırılar düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine yine saldırılar düzenlediği duyuruldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesindeki Ebu Lebban Mahallesi çevresinde bir buldozeri hedef aldı.

Ayrıca İsrail ordusuna ait bir birlik, Hayyam kentinin batısındaki Bab es-Seniyye bölgesinde 3 katlı bir binayı da havaya uçurdu.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneydeki birçok köy üzerinde alçak ve orta irtifada uçuşlar yaptığı, Zahrani ve Sayda'ya kadar uzanan hat boyunca hareketlilik gözlendiği kaydedildi. Nebatiye semalarında ise İHA uçuşlarının yoğunlaştığı belirtildi.

Nebatiye ve İklim et-Tuffah bölgeleri üzerinde ise orta irtifada seyreden İsrail uçakları tarafından ses bombaları atıldığı, bir İsrail İHA'sının Beyrut ve kentin güneyindeki dış mahalleler üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail basınında bir süredir, Lübnan hükümeti ve ordusunun Hizbullah'ın silahlarını tasfiye etme yönündeki taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, İsrail ordusunun Hizbullah'a ait hedeflere yönelik "geniş çaplı bir saldırı" planını tamamladığı yönünde haberler yer alıyor.

Kaynak: AA

