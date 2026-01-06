İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlalleri Yüzde 10 Bini Geçti - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlalleri Yüzde 10 Bini Geçti

06.01.2026 17:32
İsrail, 2024'teki ateşkesin ardından Lübnan’da 10 binden fazla ihlal gerçekleştirerek 335 ölümü tetikledi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından 10 binden fazla ihlal edildiği belirtildi.

ABD merkezli Data Friendly Space adlı kuruluş tarafından paylaşılan raporda, İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen yaptığı ihlallere ilişkin bilgiye yer verildi.

Raporda, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) verilerine göre ateşkesin başladığı 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren İsrail'in 10 binden fazla ihlal gerçekleştirdiği belirtilen raporda, saldırılarda en az 335 kişinin öldüğü ve 973'ünün yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beş bölgede işgale devam ettiği ifade edilen raporda, saldırıların ve çeşitli operasyonların devam ettiği bilgisine yer verildi.

"En az 82 bin sivil yerinden edilmiş durumda"

Lübnan'a İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten itibaren 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık bir milyon insanın yerinden edildiği hatırlatılarak, saldırıların yol açtığı altyapı zararının yaklaşık 14 milyar dolar tutarında olduğu ifade edildi.

Ülkede sayıları 82 bin ila 150 arasında olduğu tahmin edilen sivillerin halen yerinden edildiğine dikkat çekilirken, Lübnan'da nüfusunun yüzde 21'ine tekabül eden 1,17 milyon kişinin "akut gıda güvensizliği" sorunuyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

ABD'nin, Lübnan'da güvenlik güçlerine 237 milyon dolardan fazla yardım sağladığı ifade edilirken, yardımların devamının "silahsızlanma konusundaki somut ilerlemelere bağlı" olduğu kaydedildi.

Lübnan'da Beyrut yönetimi, 5 Ağustos'ta Hizbullah dahil grupların silahsızlandırılması ve ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul ederken, Lübnan ordusuna 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Lübnan hükümeti, ordunun eylül ayında hazırladığı 5 aşamalı planı kabul ederken, planın ilk aşaması kapsamında, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerden silahların 2025 sonuna kadar toplanması öngörülüyordu.

Litani Nehri'nin güneyinde silahsızlandırma sürecinin görüşüleceği İsrail ve Lübnan temsilcilerinin yer aldığı Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin yarın toplanması bekleniyor.???????

Kaynak: AA

