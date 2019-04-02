Son Dakika Haberleri: İsrail'in Şehit Ettiği Filistinli Genç Toprağa Verildi

İsrail'in Şehit Ettiği Filistinli Genç Toprağa Verildi

31 dakika önce

KUDÜS (AA) – İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında şehit ettiği 23 yaşındaki Muhammed Ali Advan toprağa verildi.

İsrail'in Şehit Ettiği Filistinli Genç Toprağa Verildi, System.String[]
KUDÜS (AA) – İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında şehit ettiği 23 yaşındaki Muhammed Ali Advan toprağa verildi.

Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli gencin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından Advan'ın naaşı bölge mezarlığında dualarla defnedildi.

İsrail askerleri bu sabah Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, içinde Muhammed Ali Advan'ın bulunduğu araca ateş açması sonucu Filistinli genç şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:21 Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel
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