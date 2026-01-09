İsrail'in Somaliland Ziyaretine Tepki - Son Dakika
İsrail'in Somaliland Ziyaretine Tepki

09.01.2026 11:36
22 ülke, İsrail'in Somaliland ziyaretini uluslararası normları ihlal olarak kınadı.

(ANKARA) - Türkiye'nin aralarında bulunduğu 22 ülke ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Somaliland'a yaptığı ziyaretin "Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu ve yerleşik uluslararası normları ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı baltaladığı" belirtildi. Açıklamada, imzacı ülkelerin "Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteklerini yeniden teyit ettiği" kaydedildi.

Türkiye'nin aralarında bulunduğu 22 ülke ile İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrailli bir yetkilinin Somaliland'ı ziyaretine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, Cezayir, Bangladeş, Komorlar Birliği, Cibuti, Mısır, Gambiya, Endonezya, İran, Ürdün, Kuveyt, Libya, Maldivler, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Türkiye, Yemen ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak açıklaması yayımlandı. "İsrailli yetkilinin 6 Ocak 2026 tarihinde Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Somaliland" bölgesine yaptığı hukuk dışı ziyarete ilişkin Ortak Bildiri" başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Komorlar Birliği, Cibuti Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Kuveyt Devleti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Umman Sultanlığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Filistin Devleti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ve İslam İşbirliği Teşkilatı; Dışişleri Bakanlarının İsrail'in Somali Federal Cumhuriyeti'nin 'Somaliland2 bölgesini tanımasını reddeden 27 Aralık 2025 tarihli açıklamasını hatırlatarak; İsrailli yetkilinin 6 Ocak 2026 tarihinde Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Somaliland" bölgesine yaptığı hukuk dışı ziyareti güçlü biçimde kınadıklarını ifade ederler.

Söz konusu ziyaretin Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu ve yerleşik uluslararası normları ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı baltaladığını belirtirler. Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteklerini yeniden teyit ederler. Ayrılıkçı gündemleri teşvik etmenin kabul edilemez olduğunu ve bunun, zaten kırılgan olan bir bölgede gerilimleri daha da kötüleştirme riskini taşıdığının altını çizerler.

Uluslararası hukuka saygı, egemen devletlerin içişlerine müdahale etmeme ve diplomatik normlara bağlı kalmanın bölgesel ve uluslararası istikrar için elzem olduğunu vurgularlar. Somali Federal Cumhuriyeti'nin barışçıl uluslararası ilişkilere, yapıcı diplomasiye ve uluslararası hukuka bağlılığını takdir ederler. Somali'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını uluslararası hukuka uygun olarak korumak için aldığı diplomatik ve hukuki önlemleri desteklemeye devam edeceklerine dair taahhütlerini ifade ederler. İsrail'in Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyması ve uluslararası hukuka uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgularlar ve İsrail'in tanıma kararının derhal geri alınmasını talep ederler."

Kaynak: ANKA

