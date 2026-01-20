İsrail'in UNRWA Merkezine Baskını - Son Dakika
İsrail'in UNRWA Merkezine Baskını

20.01.2026 15:16
İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs merkezine el koyup tesisleri yıkarak uluslararası hukuku ihlal etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezine el koyup içerideki tesislerini yıkarak uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in eylemini "BM'ye bağlı bir kuruluşa karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı" şeklinde niteledi.

Lazzarini, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ni basarak yerleşkeye el koyması ve içindeki bazı tesisleri yıkmasını, "İsrail tarafından BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlıkları dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık ve kasıtlı bir şekilde hiçe sayılmasının yeni bir seviyesi." şeklinde tanımladı.

BM üyesi tüm devletler gibi İsrail'in kurumun binalarının dokunulmazlığını korumak ve saygı göstermekle yükümlü olduğunu hatırlatan Lazzarini, İsrail'in UNRWA'ya karşı faaliyetleriyle Filistinli mülteci kimliğini silmek için adımlar attığını vurguladı.

Lazzarini, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir UNRWA sağlık merkezine 14 Ocak'ta baskın düzenlediğini ve kapatma talimatı verdiğini hatırlatarak Ekim 2024'te İsrail Meclisinde kabul edilen UNRWA karşıtı yasa kapsamında tüm sağlık ve eğitim tesislerine su ve elektrik tedarikinin gelecek hafta durdurulacağını belirtti ve şunları kaydetti:

"Önceki kundaklama saldırıları ve geniş çaplı dezenformasyon kampanyasıyla birlikte bu eylemler Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Ekim 2025'te verdiği, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca UNRWA'nın faaliyetlerini engellemek veya önlemekle değil kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu yineleyen kararıyla çelişmektedir.

Mahkeme ayrıca İsrail'in Doğu Kudüs üzerinde yargı yetkisinin olmadığını da vurgulamıştır. Hiçbir istisna olamaz."

Bugün UNRWA'nın başına gelenlerin yarın işgal altındaki Filistin topraklarında diğer kurumların ve diplomatik misyonların da başına geleceğine dikkati çeken Lazzarini, BM'ye üye devletleri İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine yanıt vermeye çağırdı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkımı

İsrail güçleri, sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

