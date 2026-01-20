İsrail'in UNRWA Tesislerine El Koymasına Tepki - Son Dakika
İsrail'in UNRWA Tesislerine El Koymasına Tepki

20.01.2026 20:26
Filistin Dışişleri, İsrail'in UNRWA tesislerini yıkmasını kınayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yerleşkesine el koyarak tesisleri yıkmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu müdahalenin uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlali olduğu belirtilerek, İsrail'in işgalci güç olarak Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini çiğnediği vurgulandı.

Açıklamada, UNRWA'nın hukuki statüsünü hedef alan bu adımların geçersiz olduğu ifade edilirken, Birleşmiş Milletler ve üye ülkelere ihlallerin durdurulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkımı

İsrail güçleri, sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

20:52
