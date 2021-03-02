İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik "tahliye kararını" erteledi - Son Dakika

İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik "tahliye kararını" erteledi

02.03.2021 18:55

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmalarına ilişkin kararın tehirine hükmetti.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmalarına ilişkin kararın tehirine hükmetti.

Kudüs Sulh Mahkemesinin 2019'da verdiği Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 12 Filistinli ailenin evlerini Yahudi yerleşimciler lehine boşaltmaları yönündeki karara 3 ailenin yaptığı itiraz incelendi.

Kudüslüleri Savunma Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, sunulan dosyaları ve dile getirilen iddiaları inceledikten sonra kararını erteledi." ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimciler lehine verilen tahliye kararlarına tepki

Öte yandan Doğu Kudüs'teki İsrail Merkezi Mahkemesi önünde toplanan onlarca Filistinli ve Yahudi barış aktivisti, Yahudi yerleşimciler lehine verilen tahliye kararlarını protesto etti.

Eylemciler, "Ailelerin göçe zorlandığı yeter", "İşgale hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Ne olmuştu?

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocak ayında evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Söz konusu ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.

İsrail yönetimi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin, evlerinin bulunduğu arazinin yıllar öncesinde Yahudilere ait olduğunu iddia ediyor. Evleri boşaltılması istenen Filistinli aileler ise söz konusu araziyi yıllar öncesinde Ürdün devletinden satın aldıklarını dile getiriyor.

İsrail'in parça parça ele geçirdiği Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler daha önce de Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik tahliye kararını erteledi
İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik tahliye kararını erteledi
İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik tahliye kararını erteledi
İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik tahliye kararını erteledi

Doğu Kudüs, İsrail, Yahudi, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik 'tahliye kararını' erteledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı         
10:39
Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir         
10:04
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti         
09:33
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak         
08:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail mahkemesi, Kudüs'te Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik "tahliye kararını" erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei