İsrail "saldırı hazırlığında" oldukları iddia edilen 7 Filistinliyi yakaladığını duyurdu

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da "saldırı hazırlığında" oldukları iddia edilen 7 Filistinlinin yakalandığını duyurdu.
İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "güvenlik birimlerinin, İsraillilere karşı ölümcül saldırılar planlayan 7 Hamas üyesini yakaladığını" ifade etti.
Gendelman, söz konusu 7 kişinin, sosyal medya aracılığyla Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketinden "el yapımı patlayıcı üretme ve saldırı gerçekleştirme talimatları aldığını" ileri sürdü.
Sözcü, ayrıca bu kişilerin silahlarına da el konulduğunu aktardı.
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