İsrail "saldırı hazırlığında" oldukları iddia edilen 7 Filistinliyi yakaladığını duyurdu - Son Dakika
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İsrail "saldırı hazırlığında" oldukları iddia edilen 7 Filistinliyi yakaladığını duyurdu

19.09.2022 17:28
İsrail "saldırı hazırlığında" oldukları iddia edilen 7 Filistinliyi yakaladığını duyurdu

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da "saldırı hazırlığında" oldukları iddia edilen 7 Filistinlinin yakalandığını duyurdu.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da "saldırı hazırlığında" oldukları iddia edilen 7 Filistinlinin yakalandığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "güvenlik birimlerinin, İsraillilere karşı ölümcül saldırılar planlayan 7 Hamas üyesini yakaladığını" ifade etti.

Gendelman, söz konusu 7 kişinin, sosyal medya aracılığyla Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketinden "el yapımı patlayıcı üretme ve saldırı gerçekleştirme talimatları aldığını" ileri sürdü.

Sözcü, ayrıca bu kişilerin silahlarına da el konulduğunu aktardı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail 'saldırı hazırlığında' oldukları iddia edilen 7 Filistinliyi yakaladığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail "saldırı hazırlığında" oldukları iddia edilen 7 Filistinliyi yakaladığını duyurdu - Son Dakika
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