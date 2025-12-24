İsrail Meclisi'nde Komisyon Oylaması Protesto Edildi - Son Dakika
İsrail Meclisi'nde Komisyon Oylaması Protesto Edildi

24.12.2025 17:19
Muhalefet, 7 Ekim olaylarını araştıracak komisyonun hükümet kontrolünde olmasına karşı çıktı.

İsrail Meclisi'nde, 7 Ekim 2023'te gerçekleşen "Aksa Tufanı'nı" araştırmak için komisyon kurulmasına yönelik oylama protesto edildi.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, 7 Ekim'deki ihmalleri soruşturmak için bir komisyon kurulmasına karar verdi.

"Yetki ve sınırlarını" Netanyahu hükümetinin belirleyeceği söylenen komisyonun kurulmasına yönelik tasarının oylamasına Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde başlandı.

Hükümetten bağımsız bir araştırma komisyonunun kurulmasını talep eden muhalefet milletvekilleri, oylamayı protesto için Meclis'e siyah elbiselerle geldi.

Muhalefetten bazı milletvekilleri, komisyon kurulması için hazırlanan yasa tasarısının yazılı olduğu belgeleri yırttı.

Oylama sırasında pankart açan ve slogan atan çok sayıda muhalif milletvekili salondan çıkarıldı.

Gazze'deki çatışmalarda veya 7 Ekim'de yakınlarını kaybeden İsraillilerin yakınları da oylama sırasında protesto düzenledi.

Bu komisyonun "hükümet kontrolünde" olacağını dile getiren göstericiler, bağımsız bir komisyon kurulmasını istedi.

Göstericiler, oylama sırasında tasarıya destek veren milletvekillerini yuhalayarak, "utanın" diye bağırdı.

Bazı göstericiler, oylama sırasında milletvekillerine sırtlarını dönerek protesto etti.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon, 7 Ekim'i araştırmak için bir komisyon kurulmasına karar vermişti.

Muhalefet ve yakınlarını kaybeden İsrailliler ise bunun "hükümetin kontrolünde olacağını" belirterek bağımsız bir komisyon kurulması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

