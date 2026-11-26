İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Filistin'i hedef aldı. Filistin'in varlığını reddeden İsrailli bakan, "Canı cehenneme Filistin'in! Filistin yok! Filistin bitti! Filistin gitti! Filistin diye bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN FİLİSTİN'İ HEDEF ALDI

İsrail Meclisi'nde konuşan Ben-Gvir, milletvekillerine yönelik, "Sizin tek derdiniz Filistin, yine Filistin, hep Filistin!" dedi.

Konuşmasının devamında Filistin'e yönelik ağır ifadeler kullanan Ben-Gvir, Filistin'in varlığını açıkça reddetti. İsrailli bakanın Meclis kürsüsündeki konuşmasına ait görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

İSRAİL MECLİSİ'NDE EZAN TARTIŞMASI

Öte yandan İsrail basınından Walla'nın haberine göre 25 Kasım'da İsrail Meclisi'nde ezana ilişkin yasa tasarısının görüşülmesi sırasında Ben-Gvir ile Arap milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Meclis Başkan Yardımcısı ile de tartışan Ben-Gvir, salondan çıkmasının istenmesi üzerine diğer bakanlara da Genel Kurulu terk etmeleri çağrısında bulundu.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNE KARŞI ÇIKIYOR

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinin lideri Ben-Gvir, daha önce de bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Filistin Yönetiminin dağıtılmasını savunan İsrailli bakan, İsrail'in Gazze'nin tamamını ele geçirmesi ve Filistinlilerin başka ülkelere göç etmesinin teşvik edilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.