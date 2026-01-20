İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

20.01.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da gerçek mermi ve gaz bombası kullanarak 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı ve 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya'nın doğusundaki Azzun kasabasına baskın düzenleyen İsrail ordusu, 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, kasabada evlerine baskın düzenlediği Filistinlilere ait para ve altın takıları çaldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin 11 Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra kasabadan geri çekildiği ifade edildi.

Radyonun haberinde ayrıca, Batı Şeria'nın kuzeyinde de Nablus şehrinin güneyindeki Beyta kasabasında Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktığı ve İsrail güçlerinin gençlere gerçek mermiyle ateş ettiği kaydedildi.

Haberde, Batı Şeria'nın orta kesiminde ise İsrail güçlerinin, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyüne baskın düzenleyerek dükkanlara doğru ses bombası attığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyüne de baskın düzenleyerek sokaklarına konuşlandığı aktarılırken, burada evlere baskın yapıldığı veya gözaltıları konusunda bilgi verilmedi.

Haberde, İsrail güçlerinin Yebrud köyünün girişine askeri kontrol noktası kurduğu ve köyün kuzeyindeki Ayn Sinya kontrol noktasında da askeri prosedürlerini sıkılaştırdığı vurgulandı.

WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim'in kuzeydoğusundaki "Konteyner" askeri kontrol noktasını kapattığı dile getirildi.

Haberde, İsrail güçlerinin askeri kontrol noktasını her iki yönden de kapatarak araçların geçişini engellemesi dolayısıyla meydana gelen ciddi trafik sıkışıklığı sonucunda uzun araç kuyruğu oluştuğu belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika

Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
İran kan gölüne döndü Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 00:14:30. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.