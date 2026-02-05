İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evi Yıktı - Son Dakika
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evi Yıktı

05.02.2026 13:17
İsrail, Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir Filistinli ailenin evini yıkıp baskın düzenledi.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısında yer alan Beyt Avva beldesinde Filistinli bir aileye ait evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Beyt Avva beldesine baskın düzenleyerek bazı mahalleleri giriş ve çıkış yönünde kapattı.

İsrail güçleri daha sonra Muhammed Avni es-Suveyti adlı Filistinliye ait olduğu belirtilen bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Yıkılan evin yaklaşık 600 metrekare alana sahip olduğu, iki kattan oluşan binanın ilk katında dükkanların bulunduğunu, ikinci katının ise inşaat halinde olduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporuna göre, İsrail sadece geçen ay 126 yapıyı kapsayan 59 yıkım eylem gerçekleştirdi. Bu yıkımların 77'sinin halen ikamet edilen evler olduğu, İsrail'in çoğu El-Halil'de olmak üzere 40 yıkım tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail, Filistinlilere ve mülklerine yönelik artan kısıtlamalar kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da düzenli olarak konutları ve tarım tesislerini hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

13:31
