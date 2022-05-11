İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

11.05.2022 19:11
İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "İsrail polisine saldırıda bulunduğu" ileri sürülen bir kişinin İsrail güçlerince ateş açılarak "etkisiz hale getirildiği" bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "İsrail polisine saldırıda bulunduğu" ileri sürülen bir kişinin İsrail güçlerince ateş açılarak "etkisiz hale getirildiği" bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'in Kattanin Çarşısı'nda bir şüphelinin, "bölgede bulunan İsrail polislerine saldırdığı" ileri sürüldü.

"Buna karşılık polisin ateş açtığı bu kişi olay yerinde etkisiz hale getirildi. Güçlerimiz ise saldırıda zarar görmedi." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu kişinin kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın kapıları kapattı

Öte yandan, olayın ardından İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada ibadet eden Müslümanlara müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıları giriş-çıkışlara kapattı.

Olayın, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Katar merkezli Aljazeera kanalının muhabiri Ebu Akile, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunmasına rağmen İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

YORUMLAR
500

Doğu Kudüs, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:48 17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 19:19:27. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement