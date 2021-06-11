İsrail polisi Mescid-i Aksa'dan çıkan 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası Eski Şehir'den çıkmaya çalışan Filistinliler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda sürtüşme yaşandı.

Kapıdaki yoğunluk nedeniyle izdihamın yaşandığı kapıda, kurulan barikatı kaldırma çağrısı yapan cemaat ile polis arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Filistinli bir genci çevredeki bir alanda şiddetle darp ettikten sonra gözaltına almaya çalışan İsrail polisi, öfkeli cemaatin tepkisi üzerine Filistinli genci gözaltına alamadı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazından sonra, bazı Filistinlilerin Harem-i Şerif'te polislere taş attığı ve bir kadın polisin başından hafif yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kadın polisin olay yerinde tedavi edildiğine vurgu yapılırken, taş atan "iki şüphelinin" Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısında, diğer bir "şüphelinin" de Eski Şehir bölgesinin Sahira Kapısı'nda gözaltına alındığı kaydedildi.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yanan Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.