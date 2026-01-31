İsrail Saldırısında Konuşma Yetisini Kaybetti - Son Dakika
İsrail Saldırısında Konuşma Yetisini Kaybetti

31.01.2026 14:22
14 yaşındaki Suheyb, yardım dağıtımına giderken İsrail saldırısında ağır yaralandı.

Gazze'nin kuzeybatısında bir yardım dağıtım noktasına giderken hedef olduğu İsrail saldırısında ağır yaralanan 14 yaşındaki Filistinli Suheyb İsmail Mutavvak, aldığı şarapnel yarası sonucu konuşma ve çiğneme yetisini kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, yalnızca binaları ve altyapıyı değil, çocukların bedenlerini ve gelecek hayallerini de hedef aldı.

Aylarca süren tedavilere rağmen konuşamayan Mutavvak, annesinin yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutavvak, uzun süredir süren abluka ve açlık nedeniyle, küçük kardeşlerine yiyecek bulabilmek umuduyla yardım dağıtım noktasına gitti. Ancak bu yolculuk, onun hayatını geri dönülmez biçimde değiştirdi. İsrail saldırısında ağır yaralanan çocuk, konuşma yetisini yitirirken, katı gıda tüketemez hale geldi.

Yardım umuduyla çıktığı yol, hayatını değiştirdi

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan anne Siham Nebil Mutavvak, oğlunun saldırıdan önce sağlıklı ve neşeli bir çocuk olduğunu söyledi.

Yardım dağıtımına gitmeden önce evlerinde hiç gıda bulunmadığını belirten anne Mutavvak, "O gün oğlum bana, 'Anne ben arkadaşlarımla gideceğim, özellikle kardeşlerim için bir şeyler bulurum.' dedi. Uzun zamandır şekerleme, bisküvi gibi şeyler yememişti. Yardımların arasında bunların olduğunu duyunca çok sevinmişti." diye konuştu.

Yaklaşık bir saat sonra oğlunun vurulduğu haberini aldığını söyleyen anne, doktorların kendisini arayarak Suheyb'in Şifa Hastanesine getirildiğini bildirdiğini aktardı.

Anne Mutavvak, hastanede karşılaştığı manzarayı "Hayatımın en zor anıydı" sözleriyle anlattı.

Doktorların verdiği bilgiye göre, saldırıda isabet eden şarapnel parçası Suheyb'in omzundan girerek çenesinden çıktı. Çenesinde ve dilinde ciddi hasar oluşan çocuk, birden fazla ameliyat geçirdi. Ancak tüm müdahalelere rağmen konuşma yetisini kaybetti.

Anne Mutavvak, "Ameliyattan sonra kendine geldiğinde konuşamadığını fark ettik. Çenesinde kırıklar var, ağzını açamıyor. Doktorlar çene nakli ve platin takılması gerektiğini söylüyor. Birkaç ameliyat daha geçirmesi lazım ama Gazze'de imkan yok." dedi.

"Yiyecek almaya gitti, artık yemek yiyemiyor"

Saldırıdan sonra ailesiyle birlikte Gazze kentinin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesine göç etmek zorunda kalan Suheyb, şu anda bir çadırda yaşamını sürdürüyor. İsrail ablukası nedeniyle ilaç, tıbbi malzeme ve yeterli gıdaya ulaşmak neredeyse imkansız.

Anne Mutavvak, oğlunun beslenmesini ilkel yöntemlerle sağladıklarını anlatarak, "Elektrik yok, mutfak aleti yok. Yemekleri elimle eziyorum, bazen bulabilirsem küçük bir havanla püre haline getiriyorum. Şırıngayla veriyorum. Katı hiçbir şey yiyemiyor, sadece çorba ve sıvı." ifadelerini kullandı.

Suheyb'in çenesindeki hasarın halen devam ettiğini belirten anne, "Neredeyse her hafta ağzından kemik parçası düşüyor. Kan geliyor. Bir keresinde boğulacak gibi oldu. 'Ağzımda bir şey var' diye yazdı. Zorla ağzını açıp kemik parçasını çıkardım." dedi.

Anne Mutavvak, konuşma yetisini kaybeden oğlunun duygularını kendisine telefona yazarak anlattığını, en çok da tedavi için Gazze dışına çıkamamasına üzüldüğünü belirtti. Küçük çocuk, annesine sık sık "Neden bazıları gidebiliyor da ben gidemiyorum?" diye soruyor.

Oğlunun psikolojik olarak çok yıprandığını vurgulayan anne Mutavvak, "İnsanları görüyor, tedavi için yurt dışına çıkanları görüyor. İçine atıyor. Konuşamadığı için her şeyi yazarak anlatıyor." diye konuştu.

Suheyb'in İsrail saldırılarından önce başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Mutavvak, oğlunun en büyük hayalinin hemşire olmak olduğunu söyledi. "Spora çok düşkündü, okulunu severdi, notları çok iyiydi. Şimdi tek hayali var; konuşabilmek, yemek yiyebilmek ve tedavi olmak." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Suheyb gibi binlerce çocuğu kalıcı sakatlıklarla baş başa bıraktı. Sağlık kaynaklarına göre, süregelen bombardımanlar ve ağır silah kullanımı nedeniyle Gazze'de binlerce çocuk uzuvlarını kaybetti, kalıcı engellilikle yaşamaya mahkum edildi.

Suheyb'in annesi, tek dileğinin oğlunun tedavi olması olduğunu belirterek, "Oğlum yiyecek bulmaya gitmişti, artık yiyemiyor. Konuşmaya gitti, artık konuşamıyor. Ne olur tedavi olsun, başka bir şey istemiyorum" dedi.

Kaynak: AA

