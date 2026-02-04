İsrail Suriye'de Kontrol Noktaları Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Suriye'de Kontrol Noktaları Kurdu

04.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde 3 köyde kontrol noktaları kurarak arama yaptı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki 3 köyde ilerleyerek kontrol noktaları kurdu, arama tarama faaliyetleri yaptı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalının güney ve kuzeyindeki çeşitli köylere ilerlediğini bildirdi.

Haberde, 10 askeri araçtan oluşan İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalının güneyindeki Saida e Hanout köyüne ilerlediği, 5 askeri aracın köyün batısında bir kontrol noktası kurduğu, diğer 5 aracın da Saida el Golan köyüne doğru ilerleyerek ikinci bir kontrol noktası kurduğu kaydedildi.

Eş zamanlı olarak, 3 araçtan oluşan başka bir askeri birliğin de Samdaniye Şarkiye köyüne ilerleyerek köyü Han Arnabeh kasabasına bağlayan yolda bir kontrol noktası kurarak arama çalışmaları yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu, dünde Rasem el-Ravadi, Tel Krum Jaba ve Samdaniyah Şarkiye köyüne ilerleyerek kontrol noktası kurmuştu.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Kuneytra, Güvenlik, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Suriye'de Kontrol Noktaları Kurdu - Son Dakika

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:15:13. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Suriye'de Kontrol Noktaları Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.