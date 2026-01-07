İsrail-Suriye Görüşmesi Çığır Açıcı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ve Suriyeli yetkililer arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan görüşmenin sonucunu "çığır açıcı" olarak nitelendirdi.

Barrack, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, Suriye ile İsrail arasında Paris'te yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeden çıkan sonuçtan memnuniyetini dile getiren Barrack, bunun "çığır açıcı" olduğunu ifade etti.

Barrack, İsrail ile Suriye arasındaki görüşmeden çıkan sonucun her iki ülkenin de "işbirliğine ve ortak refaha geçme konusunda güçlü ve karşılıklı arzusunu yansıttığını" dile getirdi.

Suriye ve İsrail'in şeffaflık ve ortaklığa dayalı yeni bir ilişkiden yana olduğunu kaydeden Barrack, bunun Tel Aviv ile Şam arasındaki işbirliğini artıracağını söyledi.

Barrack, İsrail ile Suriye arasındaki ortak iletişim mekanizması kurulmasına yönelik karara değerinerek, "Yeni Suriye hükümeti, İsrail'e karşı hiçbir düşmanca niyet beslemediğini ve bunun yerine saygı ve birlikte yaşama dayalı bir ilişki aradığını açıkça ortaya koymuştur. İsrail ise uzun zamandır komşusu olan bu ülkenin liderliğiyle bağ kurmaya istekli ve eski düşmanca rejimin yerini, işbirliğine ve yeni bir paradigmaya bağlı bir rejimin almasından memnuniyet duyuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Suriye heyetleri Paris'te ABD'nin arabulucuğuyla dün bir görüşme gerçekleştirmişti.

İsrail tarafı müzakere heyetinde değişikliğe gitmiş, Tel Aviv'i İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanı aynı zamanda sıradaki Mossad Direktörü Roman Gofman ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etmişti.

Suriye tarafını ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame??????? temsil etmişti.

ABD'den görüşmelere Barrack ve ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner katılmıştı.

Washington'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğunu duyurulmuştu.