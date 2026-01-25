İsrail ve ABD komutanları stratejik ilişkileri görüştü - Son Dakika
İsrail ve ABD komutanları stratejik ilişkileri görüştü

25.01.2026 12:45
Zamir ve Cooper, iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken "iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkiyi" görüştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'i ziyaret eden CENTCOM Komutanı Cooper ile Genelkurmay Başkanı Zamir'in görüşmesinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu görüşme, komutanlar arasındaki ilişkinin bir başka ifadesi olup, İsrail ile ABD orduları arasındaki yakın stratejik ilişkiyi güçlendirme ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğini pekiştirme yolunda atılan ilave bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

Cooper ile Zamir'in "uzun bir ikili görüşme" gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, ikilinin ele aldığı konulara ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

CENTCOM Komutanı'nın İsrail askeri heyetiyle de ayrıca bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail basını, görüşmenin, ABD'nin İran'a saldırı olasılığının tartışıldığı, Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasında ikinci aşamasına geçilen ateşkes kapsamında Gazze Şeridi'nde atılacak adımlara ilişkin anlaşmazlığın yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmamakta ısrar ediyor.

ABD yönetiminden İsrail'e Refah geçişini açması yönünde baskı yapıldığı basına yansıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İsrail yakında Refah geçişini açmak zorunda kalacak." ifadesini kullanmıştı.

İsrail güvenlik kabinesinin Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve İran konularını görüşmek üzere bugün toplanmasının beklendiği bildiriliyor.???????

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

