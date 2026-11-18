İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Başbakan ve B'Yachad Partisi lideri Naftali Bennett ile parlamentoda sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Güvenlik bilgilendirmesi amacıyla yapıldığı açıklanan buluşma, İsrail'de yeni hükümet arayışlarının ve bölgesel gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.

SİYASİ RAKİPLER PARLAMENTODA BULUŞTU

18 Kasım'da İsrail Parlamentosu Knesset'te gerçekleşen görüşmede Bennett'in Netanyahu'nun makamına girdiği görüntüler basına yansıdı. Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi, iki siyasetçinin güvenlik konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail basınına göre Netanyahu'nun askeri sekreteri görüşmeye yaklaşık 20 dakika sonra katıldı.

Naftali Bennett

GÖRÜŞMENİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme, Gadi Eisenkot liderliğindeki siyasi blokun yeni hükümet kurulmasına ilişkin temaslarını sürdürdüğü sırada gerçekleşti. İsrail basınında Eisenkot'un Netanyahu ile Bennett arasındaki buluşmadan önceden haberdar olmadığı öne sürüldü. Bennett'in ise ulusal birlik hükümeti seçeneğinin değerlendirilmesini desteklediği belirtildi.

İSRAİL'DE HÜKÜMET PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

27 Ekim seçimlerinde Netanyahu'nun liderliğindeki blok parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Yeni hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verilirken Netanyahu geçici hükümetin başında kalmaya devam ediyor. Bennett'in, Eisenkot'un Netanyahu ile dönüşümlü başbakanlık yapacağı bir hükümet formülüne sıcak baktığı iddia ediliyor. Ancak taraflar arasında resmi bir koalisyon anlaşması açıklanmadı.

GÜVENLİK GÜNDEMİNDE İRAN GERİLİMİ VAR

İsrail'de siyasi belirsizlik sürerken İran'a yönelik olası askeri adımlar da tartışılıyor. Eisenkot, daha önce Netanyahu yönetimini geçiş döneminde zorunlu olmayan askeri operasyonlardan kaçınmaya çağırmıştı. Netanyahu ile Bennett'in görüşmesinin resmi gerekçesi güvenlik bilgilendirmesi olarak açıklansa da toplantıda hangi konuların ele alındığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.