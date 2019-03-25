Son Dakika Haberleri: İsrailli Bakandan "Filistinli Liderlere Suikast Düzenlenmesi" Çağrısı

İsrailli Bakandan "Filistinli Liderlere Suikast Düzenlenmesi" Çağrısı

37 dakika önce

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketin başkent Tel Aviv'in kuzeyinde bir eve isabet etmesinin ardından Hamas ve İsami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı.

İsrailli Bakandan
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketin başkent Tel Aviv'in kuzeyinde bir eve isabet etmesinin ardından Hamas ve İsami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Regev, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede artan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki güç dengesine ilişkin herhangi bir soru işaretinin söz konusu olmadığını söyleyen Regev, "Kimin daha güçlü olduğu sorusunun cevabı çok açık. Terör yuvalarını boşaltmaları bile bu sefer onlara (Gazze'deki Filistinli gruplar) bir fayda sağlamayacak. Onları her yerde yakalayacağız." dedi.

Regev, İsrail'in yeniden Gazze'deki Filistinli liderlere yönelik suikastlara başlaması gerektiğini savunarak, "Ne zaman ki Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad liderleri hedef alındıklarını hissederler ancak o zaman bize karşı farklı davranırlar." diye konuştu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, daha önce de benzer çağrılar yapmıştı.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:25 Kaynak: AA

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