Kudüs'te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı - Son Dakika
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Kudüs'te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

14.08.2022 09:33
Kudüs'te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

İsrailli yetkililer, Filistin'in başkenti Kudüs'te silahlı kişiler tarafından bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrailli yetkililer, Filistin'in başkenti Kudüs'te silahlı kişiler tarafından bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan ve "Ağlama Duvarı" olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta silahlı kişiler bir otobüse ateş açtı. İsrail yetkilileri olay nedeniyle 7 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

Otobüsün şoförü Daniel Kanievsky olayla ilgili, "Otobüs doluydu. Otobüs durağında durduktan sonra silah sesleri duydum. İnsanlar bağırmaya başladı ve bazıları yaralandı" dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "teröristi yakalamak için çalıştığını" ve saldırıya karışan herkesin "sivillerimize verilen zararın bedelini ödeyeceğini" ifade etti. - KUDÜS

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Kaynak: İHA

Burak Duvarı, Filistin, Kudüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kudüs'te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs'te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı - Son Dakika
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