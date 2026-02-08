İsrailliler, El Halil'de Görme Engelli Filistinliye Saldırdı - Son Dakika
İsrailliler, El Halil'de Görme Engelli Filistinliye Saldırdı

08.02.2026 19:45
El Halil'de İsrailli saldırganlar, 81 yaşındaki görme engelli Hüseyin el-Hadur'u darbetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 81 yaşındaki görme engelli bir Filistinliyi darbetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup, El Halil kentine bağlı Beni Naim bölgesinde kendi arazisinde bulunan 81 yaşındaki Hüseyin el-Hadur'a saldırdı.

Sopayla darbedilen görme engelli yaşlı adamın, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli öldürüldü, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılında 4 bin 723 saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 1090 kişilik 13 bedevi topluluk zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler, El Halil'de Görme Engelli Filistinliye Saldırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrailliler, El Halil'de Görme Engelli Filistinliye Saldırdı - Son Dakika
