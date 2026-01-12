İşsizlik Sigortası Fonunda İşveren Yanlılığı

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR), "İşsizlik Sigortası Fonu Gerçeği 2023-2025" başlığıyla yayımlanan araştırmasında, "İşverenlere yüzde 38 oranında doğrudan teşvik ayrılırken, işbaşı eğitim programlarına yapılan ödemeler de işverenler için ucuz işgücü ödemesi desteğine dönüştü. Böylece İşsizlik Sigortası Fonundan işçilere ayrılan kaynağın iki katı işverenlere ayrılmış oldu" ifadeleri kullanıldı.

DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İşsizlik Sigortası Fonu işveren yağma fonu oldu. Son üç yılda İşsizlik Sigortası Fonu giderlerinin sadece yüzde 27'si işsizlik ödeneği için ayrılırken, işverenlere yapılan doğrudan ve dolaylı teşvik ve desteklerin fon giderlerindeki payı yüzde 54'ü geçti! İşverenlere yüzde 38 oranında doğrudan teşvik ayrılırken, işbaşı eğitim programlarına yapılan ödemeler de işverenler için ucuz işgücü ödemesi desteğine dönüştü. Böylece İşsizlik Sigortası Fonundan işçilere ayrılan kaynağın iki katı işverenlere ayrılmış oldu" denildi.