ISTAC'dan salgın koşullarında online tahkim - Son Dakika
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ISTAC'dan salgın koşullarında online tahkim

6 saat önce

Dünyada ilk kez "Çevrimiçi Duruşma Modeli"ni hazırlayıp yayınlayan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), davaların online ortamda görülmesini düzenleyen hukuki usul ve kuralları devreye soktu.

ISTAC'dan salgın koşullarında online tahkim, System.String[]

Dünyada ilk kez "Çevrimiçi Duruşma Modeli"ni hazırlayıp yayınlayan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), davaların online ortamda görülmesini düzenleyen hukuki usul ve kuralları devreye soktu.

ISTAC'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tahkim yargısına yönelik faaliyetlerin online duruşmalarla sürdürüldüğü bildirildi.

ISTAC'ın davaların online ortamda görülmesinin hukuki altyapısını düzenleyen "ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları"nı hazırlayıp yayınlayarak bu alanda bir ilke imza attığı, salgın koşullarında tahkim yargısının devamlılığını sağladığı belirtildi.

"Online duruşmalardan çok olumlu geri dönüşler alındı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, salgınla mücadele amacıyla çıkarılan geçici yasal düzenlemeyle mahkemelerde adli konulara ilişkin sürelerin durdurulduğunu hatırlatarak, "Bu zor koşullarda merkezimizin faaliyetlerini devam ettirmesi hem avukatlara hem de dava taraflarına ve iş dünyasına uyuşmazlıkların çözümü açısından önemli bir imkan sağlıyor." ifadesini kullandı.


ISTAC'ın dünyada bir ilk olan "Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları" başlıklı düzenlemesiyle kurumda tahkim davalarının ve yargı süreçlerinin devam etmesini sağladıklarını kaydeden Akıncı, online ortamda görüntülü olarak gerçekleşen duruşmaların dava taraflarına önemli avantajlar sağladığını bildirdi.

Akıncı, hakemler ve tarafların hangi uygulamalara aşinaysa ona uygun görüntülü programı kullanabildiklerini, salgın koşullarında başlattıkları online duruşmalardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ve bu tecrübeden memnun kalan hakemlerin, bundan sonraki duruşmaları da online yapmayı düşündüklerini aktardı.

"Normal duruşmada yapılan her şeyi online platformda da hayata geçirebiliyoruz"

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen geçici yasal düzenleme ile adli konulara ilişkin sürelerin durdurulduğunu hatırlatan Akıncı, şunları kaydetti:

"Adli konularda süre durdurma kararı, gerek vatandaşların gerekse avukatların ve yargı camiasının sağlığı ve yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi için çok doğru bir karardır. Adliyelerdeki insan sirkülasyonu düşünülürse salgın ortamında böyle bir yoğunluğun devam etmesinin sıkıntıya sebep olacağı açıktır. Tahkimde ise uyuşmazlıkları çözerken adliyeye gitmek söz konusu değildir. Dolayısıyla İstanbul Tahkim Merkezi'nin bu zor koşullarda faaliyetlerine devam etmesi önemli bir fırsattır. Biz davalarda elimizden gelen tüm desteği ve teknik olanakları sağlamaya çalışıyoruz. Hazırladığımız 'ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları'nı kurumumuzun web sayfasında da yayımladık. Bu kapsamda davalarımız devam ediyor. Buna göre gerçekleştirdiğimiz duruşmalarda tanık ve bilirkişileri online olarak dinlemek mümkün. Çevrimiçi görüşme ortamında bilirkişiye sorular sorulabiliyor, tercüman kullanılabiliyor, hakem duruşmayı kayda alıp isterse yazıya dökebiliyor. Normal duruşmada yapılan her şeyi online platformda da hayata geçirebiliyoruz."

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince adliyelerde davaların durduğundan İstanbul Tahkim Merkezi'nin sunduğu "Online Tahkim" fırsatının önemli bir alternatif yarattığına işaret eden Akıncı, "Salgının yarattığı bu olumsuz koşullarda, avukatlar ve dava tarafları mahkemelerde derdest olan davaları da İstanbul Tahkim Merkezi'ne getirebilirler. Bu avukatlar için de önemli bir fırsat olarak görülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu zor dönemde de merkezimiz iş başındadır"

Prof. Dr. Ziya Akıncı, normal koşullarda ISTAC'da dava açılabilmesi için sözleşmelerde tahkim şartı olması gerektiğini belirterek, "Bu olağanüstü dönemde yazılı bir şart olmasa da taraflar aralarında uzlaşarak tahkim yargısına yönelebilir ve ISTAC'ın sunduğu yargı avantajlarından yararlanabilirler. ISTAC'ın bu salgın koşullarında online duruşma imkanlarını kullanarak yeni dava başvurularını kabul etmeye devam ettiğini de belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuzluklardan ara buluculuk süreçlerinin de etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi'nin 2019'un son aylarında ara buluculuk ile tahkimi birlikte işleten "Med-Arb" modelini hayata geçirmeye yönelik önemli adımlar attığını bildirdi.

Bu konuda avukatlarla iş birliğine yöneldiklerini belirten Akıncı, "Taraflar, uyuşmazlık sorunlarını gerek ara buluculuk gerek tahkim gerekse bu iki uyuşmazlık çözüm yönteminin birlikte kullanıldığı Med-Arb ile ISTAC'da rahatlıkla çözebilirler. İş dünyası için davaların kısa sürede, uzman bir kurumda çözüme kavuşması önemli bir avantajdır ve bu zor dönemde de merkezimiz iş başındadır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Tahkim Merkezi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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