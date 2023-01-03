Bağcılar'da otobüs beklerken motosiklet çarptı, kemiği parçalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da otobüs beklerken motosiklet çarptı, kemiği parçalandı

03.01.2023 16:15
Bağcılar'da otobüs beklerken motosiklet çarptı, kemiği parçalandı

BAĞCILAR'da Melek Nur Anıl otobüs beklediği sırada motosikletin çarpışması sonucu yaralandı.

BAĞCILAR'da Melek Nur Anıl otobüs beklediği sırada motosikletin çarpışması sonucu yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Melek Nur Anıl, "O kişiden şikayetçiyim en azından kaçmasaydı bir nevi düşünebilirdik, şikayetçi bile olmayabilirdim ama o halde görüp direkt umursamadan kaçtığı için şikayetçiyim." dedi. Ameliyata alınan Melek Nur Anıl'ın femur kemiğinin parçalandığı tespit edildi.

Olay, Maslak Caddesi'nde dün akşam saat 18.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Melek Nur Anıl iş yerinden çıktıktan sonra otobüse binmek için kaldırımda bekledi. O sırada bir motosiklet sürücüsü taksiye çarpmamak Melek Nur Anıl'a çarptı. Anıl'ı ayağından yaralayan motosikletli olay yerinden hızla uzaklaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Melek Nur Anıl ameliyata alındı. Anıl'ın uyruk kemiğinin parçalandığı tespit edildi.

"MOTOSİKLETTEN İNDİ BENİ GÖRDÜ KAÇTI"

Melek Nur Anıl, "Bağcılar meydana gitmek için kenarda dolmuş bekliyorum. İşten çıktım kaldırıma çok yakındım zaten, motosiklet geliyordu taksiye sürttü, taksiden kendini kurtarabilmek için benim üzerime doğru kırdı, kırarken de yanlış anlamadıysam gaza bastığını hatırlıyorum çünkü çok sert çarptı. Sağ bacağımın ne halde olduğunu gördüm. Sonra motosikletten indi beni gördü direkt kaçtı. Tabi o kişiden şikayetçiyim en azından kaçmasaydı bir nevi düşünebilirdik, şikayetçi bile olmayabilirdim ama o halde görüp direkt umursamadan kaçtığı için şikayetçiyim." dedi.

"GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTIK"Görgü Sabri Işık, "Ben burada esnafım bir gürültüyle dışarı çıktık. Kadın kaldırımdan giderken vurduğunu gördük. Motosikleti acele bir şekilde geri çıkartıp binip kaçtı. Vurup kaçmak niye, bu insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Vurup kaçağına o kadına yardım etsen hastaneye götürsen. Belki ölecekti orada,  neden kaçıyorsun. Kaçınca bu suçtan kurtulacak mı?" dedi.

"PEŞİNDEN ISLIK ÇALDILAR AMA DURMADI"Esnaf Derviş Yağcı, " Ben içeride çalışıyordum bir ses duydum kadın baya çığlık atıyordu. Çıkıp baktığımızda kadın kaldırımda yatıyordu, bacağı kanıyordu. Motosiklet sürücüsünün kaçtığını gördüm. Peşinden ıslık çaldılar ama durmadı gitti. İnşallah yakalanır." ifadesini kullandı.

O ANLAR KAMERADAMotosikletlinin Melek Nur Anıl'a çarpıp kaçtığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücünün bir kadına çarptığı ardından motosiklete binip arkasına bakmadan kaçtığı görülüyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bağcılar'da otobüs beklerken motosiklet çarptı, kemiği parçalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da otobüs beklerken motosiklet çarptı, kemiği parçalandı - Son Dakika
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