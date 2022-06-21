Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 'nde saat 11.00 sıralarında yokuş aşağı inen 34 FD 450 plakalı Mehmet Taş 'ın yönetimindeki kamyon, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak dereye uçtu. Çevredekilerin iharıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Taş'a olay yerinde müdahale etti. Komyon sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, frenlerin tutmadığını iddia etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BEYKOZ'DA DEREYE UÇAN KAMYONDAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.