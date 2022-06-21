İSTANBUL-BEYKOZ'DA DEREYE UÇAN KAMYONDAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BEYKOZ'DA DEREYE UÇAN KAMYONDAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

21.06.2022 12:50
İSTANBUL-BEYKOZ'DA DEREYE UÇAN KAMYONDAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

BEYKOZ'da sürücüsünün frenleri tutmadığını iddia ettiği kamyon dereye uçtu.

BEYKOZ'da sürücüsünün frenleri tutmadığını iddia ettiği kamyon dereye uçtu. Kazada, kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında yokuş aşağı inen  34 FD 450  plakalı Mehmet Taş'ın yönetimindeki kamyon, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak dereye uçtu.  Çevredekilerin iharıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Taş'a olay yerinde müdahale etti. Komyon sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, frenlerin tutmadığını iddia etti.

"FREN TUTMADI"

Mehmet Taş, "Yukardan aşağı geliyordum fren tutmadı. Baktım kırmızı ışık yanıyor burada duran arabalara çarpmamak için çöp konteynerine çarptım. Sonra baktım deredeyim" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------Dereye uçan kamyondan görüntü -Polis ekiplerinden görüntü -Yara almadan kurtulan şöförden görüntü -Röportaj -Genel ve detay görüntü


YORUMLAR
500
Beykoz'da freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu Beykoz'da freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı Şarampole uçan araçta can pazarı: 2'si ağır 6 yaralı Şarampole uçan araçta can pazarı: 2'si ağır 6 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYKOZ'DA DEREYE UÇAN KAMYONDAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 14:12:13. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BEYKOZ'DA DEREYE UÇAN KAMYONDAN BURNU KANAMADAN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement