Beyoğlu'nda cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilen hırsız çanta çaldı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Beyoğlu'nda cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilen hırsız çanta çaldı! O anlar kamerada

20.09.2022 10:22

İstanbul Beyoğlu'nda camide namaz kılan bir kişinin, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan çantası namaz esnasında çalındı.

Beyoğlu'ndaki Taksim Camii'ne akşam namazını cemaatle kılmak için gelen bir kişi, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu.

SECDEYE GİTMELERİNİ FIRSAT BİLDİ

Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.

HIRSIZLIK ANI ANBEAN KAMERADA

Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören kişi, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü.

Polis Merkezi'ne giden kişi, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilen hırsız çanta çaldı! O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda cemaatin secdeye gitmesini fırsat bilen hırsız çanta çaldı! O anlar kamerada - Son Dakika
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