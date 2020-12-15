Beyoğlu'nda doğalgaz paniği - Son Dakika

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokakta saat 14.30 sıralarında İSKİ ekiplerinin sokakta çalıştığı sırada kepçe doğalgaz borusunu deldi. Borudaki delik yüzünden gaz kaçağı oluştu. Durum İGDAŞ ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, boruyu tamir ederek, gaz kaçağını kesti. Olay nedeniyle sokakta panik yaşandı.

Ersan SAN Beyoğlu 'nda İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunu patladı. Gaz kaçağı İGDAŞ ekipleri tarafından kesilirken, olay nedeniyle sokakta panik yaşandı.

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