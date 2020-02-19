İstanbul boğazında can pazarı kamerada - Son Dakika
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İstanbul boğazında can pazarı kamerada

7 saat önce

Üsküdar Beylerbeyi Sahilinde denize düşen bir kadın, akıntıya kapılarak Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi.

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Üsküdar Beylerbeyi Sahilinde denize düşen bir kadın, akıntıya kapılarak Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi. Kadını fark eden vatandaşlardan biri denize atlayarak kadını kurtardı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadının denizden kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Üsküdar Beylerbeyi sahilinde meydana gelen olayda, adının Nurcan Çelik olduğu öğrenilen bir kadın iddiaya göre denize düştü. Denizdeki akıntıya kapılan kadın Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi. Denizdeki kadını balıkçı sanan vatandaşlar, daha sonra kadının boğulmak üzere olduğunu fark etti. Vatandaşlardan bir denize atlayarak kadını cam simidine alıp kıyıya doğru getirdi. Olay yerindeki ambulansta ilk müdahale yapılmasının ardından kadın hastaneye kaldırıldı.


Olaya tanık olan İsa Gül, "İleriye baktık, midyeci veya balıkçı olarak zannettiğimiz şahıs meğerse bayanmış. Bayan suya düşmüştü. Daha sonra ben yüzme bilen var mı diye sordum bir arkadaş ben varım dedi. Arkadaş denize girdi biz de can simidi attık. Denizde sürükleyerek kenara getirdi sonra yukarıya aldık" dedi.


Denizde boğulmak üzere olan kadının kurtarıldığı ve kıyıya çıkarıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde denize giren vatandaş kadını kurtarıyor ve kıyıya çıkarıyor, boğulmaktan kurtarılan kadın kıyıda yatıyor. - İSTANBUL

Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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