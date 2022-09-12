İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek

12.09.2022 21:20
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'ni çağırdığı olağanüstü toplantıda su fiyatlarına yapılacak yeni zam görüşülecek.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözü kulağı, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü İBB Meclis Toplantısı'na çevrildi. Çünkü söz konu su toplantıda su tarifelerine yapılacak olası bir zam kararı ele alınacak.

SAAT 14.00'DA BAŞLAYACAK

3. Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu yarın saat 14.00'te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak. İBB, İSKİ Genel Kurulu'na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ'nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi'nde oylamaya verilecek.

GÖKSU: SUYA ZAM YAPMAK İÇİN TOPLANTIYA ÇAĞIRIYOR

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

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