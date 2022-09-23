Bahçelievler 'de bir kadın yolcunun, yol tarifi sorduğu İETT şoförü, kendisine el hareketi yapmış, toplumda tepki çeken o anlar kameraya yansımıştı.

Kaynak: AA

İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İETT, kaba tavır sergileyen şoförün toplu taşıma sertifikasını iptal etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.