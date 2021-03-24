İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Fatih Keleş yeniden başkanlığa seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde Fatih Keleş yeniden başkanlığa seçildi.

Yapılan açıklamaya göre, lacivert-turunculu kulübün 14. olağan genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önemleri alınarak Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda mevcut başkan Fatih Keleş, üyelerin tamamının oyunu aldı.

Fatih Keleş'in yönetim kurulu, asil listede Ertan Yıldız, Şirin Mine Kılıç, Erdem Aslanoğlu, Gülsüm Polat, Mustafa Kürşad Ceylan, Tuncay Yılmaz, Lemi Çelik, Utku Erdem Özer, İbrahim Edin ve Ziya Gökmen Togay, yedeklerde ise Murat Turfan, Melendiz Dalyan İzgi, Sakine Tayanç, Nerze Özyurtlu, Ethem Pişkin ve Kadri Sancaktar'dan oluştu.

Başkan Fatih Keleş, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, kulüpte gönüllü olarak görev aldıklarını aktararak, "Geçen dönemki yönetimde yer alan arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimiz ile bu başarılı çalışmaları sürdüreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle İstanbul'un kulübü olarak şehrimize ve ülkemize hizmet edeceğiz. İlk hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'na en çok sporcu ile katılım göstererek, rekor sayıda madalya elde etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.