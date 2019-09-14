Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde yeni başkan Fatih Keleş
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde yeni başkan Fatih Keleş

58 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş başkanlığa seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde yeni başkan Fatih Keleş, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş başkanlığa seçildi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, faaliyet ve mali raporların sunumunun ardından önceki kulüp yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.


Toplantının son bölümünde yeni dönem için başkan ve yönetim kurulu ile denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Fatih Keleş kulübün yeni başkanı oldu.


Keleş'in listesinde asil üye olarak İbrahim Edin, Erdem Aslanoğlu, Ethem Pişkin, Ertan Yıldız, Adem Kuyumcu, İbrahim Özkan, Erdal Yolcu, Tuncay Yılmaz, Şirin Mine Kılıç ve Lemi Çelik yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Keleş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:25 
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