İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde " Çağlayan Adliyesi'nin karantinaya alındığı"na ilişkin haberlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, söz konusu haberlerin "Çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde panik oluşturmaya yönelik dezenformasyon amaçlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Başsavcılığın yazılı açıklaması şöyle: "Bugün itibariyle bir kısım basın yayın organları ve internet sitelerinde yayınlanan 'Çağlayan Adliyesi karantinaya alındı', 'Kim var, kim yok karantinaya alındı' '17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı' şeklindeki haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasında zorunluluk duyulmuştur. İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs salgın hastalığı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda dezenfekte çalışmaları yapılmakta, personel ve vatandaşların adliye giriş kapılarında ateş ölçer cihazlarla ölçümleri de yapılmaktadır. Açıklamaya konu, FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından da yoğun biçimde paylaşılan, çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde panik oluşturmaya yönelik dezenformasyon amaçlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkeme olmadığı gibi ilgili mahkeme çalışanlarının test işlemleri devam etmekte, gerekli tedbirler alınmaktadır"