İstanbul'da 24 Uçuş İptal

11.01.2026 23:18
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.

AJet, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

