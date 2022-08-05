Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi

05.08.2022 11:38

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından hasar tespit çalışması ve incelemeler yapıldı.

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından hasar tespit çalışması ve incelemeler yapıldı. Yangında ağır hasar gören binanın son durumu dron ile görüntülendi.

İstanbul'un en eski hastanelerinden olan ve Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi binasında dün yangın çıkmıştı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, içeride bulunan kişiler tahliye edilmişti. Bu sabah ekipler, yangında ağır hasar gören binaya gelerek incelemelerde bulundu. Yangının binanın içine verdiği tahribat ve son durumu dron ile görüntülendi.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Balıklı Rum Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Balıklı Rum Vakfı Başkanı Sayın Konstantin Yuvanidis'i ziyaret ettik, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Asırlık şifa merkezimiz Balıklı Rum Hastanesi yangınında can kaybımızın ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
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