İstanbul'da camide alkol alıp fotoğraflarını paylaşan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'da camide alkol alıp fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ataşehir'de bir camide alkol alırken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan S.Y.Ö., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kartal ilçesinde bir adreste yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen S.Y.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOCUK ARKADAŞ KURBANI OLDU"

S.Y.Ö.'nün halası Ayser Özbakır olayla ilgili konuştu. Hala Özbakır, "Yapılan bir yanlış var, biz farkındayız. Çocuğumuz da yanlışının farkında. Henüz yeni 18 yaşına girdi. Annesinin yanından ayrılmaz. Bu sosyal medya üzerinden bir takım arkadaşlar edinmiş. Onu dinden soğutan yani ateist olması yönünde konuşmuşlar. Daha yeni 18 yaşında, hiçbir partiye filan üye değil. Oy bile kullanamadı. Çocuk arkadaş kurbanı oldu diyebilirim, onların doldurmasıyla yapmış. Çocuk kurban. Öncelikle o kişiler bulunmalı ki İslam zarar görmesin. Çok üzgün, ailesi de üzgün şu anda. Zaten hem ailesi hem de çocuk böyle değil, arkadaş kurbanı oldu. Yazılan çizilenler yalan ve abartılı" diye konuştu.

"BEN ATEİSTİM, CAMİ BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Öte yandan emniyetteki ifadesinde genç şunları söylemişti: "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son 1 kişi kalmıştı o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum."