İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
26.11.2025 09:39
İstanbul\'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Haber Videosu

İstanbul'da yürütülen operasyonda DEAŞ'a yönelik 14 kişi gözaltına alındı, patlayıcı ve silah ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda, terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
