İstanbul\'da DEAŞ Üyesi Şüpheli Yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de işçi konteynırda kaçak olarak kaldığı öğrenilen DEAŞ üyesi 1 şüpheli Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesinde bulunan bir inşaatın şantiyesinde hakkında aranması bulunan DEAŞ üyesi şüpheli şahsın kaldığı tespit edildi. Yapılan çalımalar sonucunda işçilerin kaldığı konteynıra önceki gece operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E., isimli DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan S.E., daha sonra Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. - İSTANBUL