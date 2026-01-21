İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

21.01.2026 09:16
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2930 lira, avro 50,7730 lira ile işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2930 liradan, avro 50,7730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,2910 liradan alınan dolar, 43,2930 liradan satılıyor. 50,7710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,7730 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,2870, avronun satış fiyatı ise 50,8420 lira olmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
