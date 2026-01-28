İstanbul serbest piyasada dolar 43,4040 liradan, avro 52,0980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,4020 liradan alınan dolar, 43,4040 liradan satılıyor. 52,0960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,0980 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,4030, avronun satış fiyatı ise 51,7860 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?