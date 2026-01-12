İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1390 liradan, avro 50,3780 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,1370 liradan alınan dolar, 43,1390 liradan satılıyor. 50,3760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3780 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,1410, avronun satış fiyatı ise 50,2810 lira olmuştu.
