İstanbul'da feci kaza kamerada

Sarıyer'de lüks otomobilin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer Yeniköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın lüks bir otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Feci kaza kameralara yansırken, kadın hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 34 MK 0077 plakalı lüks otomobilin kullanan Ahmet A.'ın süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Otomobil o esnada cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Zeynep U.(56)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta savrulan kadın ağır bir şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından ağır şekilde yaralanan kadın buradaki müdahalenin ardından Şişli'deki bir özel hastaneye sevk edildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadının hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, lüks otomobil sürücüsü ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.