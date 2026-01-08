İstanbul'da Fırtına: 346 Olaya Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Fırtına: 346 Olaya Müdahale

08.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da saatte 90 km hıza ulaşan fırtına, 346 olaya neden oldu. İBB müdahalelerde bulundu.

Haber: Beril KALELİ-Tuba KARA/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde etkisini artıran fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreye ulaştığını açıkladı. Kentteki son durumla ilgili ANKA'ya açıklama yapan Cebeci, "Lodos kıyılarımızda yoğun olarak hissedildi. ve birçok noktamızda gerek çatı uçması, gerek ağaç devrilmesi, gerekse farklı cisimlerin sokaklarda sıkıntı yaratması itibariyle etkisini gördük. Bu manada 346 olaya müdahale ettik bize yansıyan. Özellikle kıyı kesimlerindeki rüzgarın yoğunluğu sebebiyle deniz yükselmeleri söz konusu oldu. Burada da saha şeridindeki yollarda göllenmeler mevcut. Bunlara toplamda 3 bin 927 personelimiz ve bin 865 hareket halindeki araçlarımızda ve ekiplerimizle müdahale ettik" dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp ögle saatlerinde etkisini artıran fırtına ve yağış özellikle Marmara Denizi'ne kıyı ilçelerde hasara yol açtı. Dün kamuoyunu uyaran İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bugün de alarm halindeydi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın çalışmaları yakından takip ettiği AKOM'da son durumu ANKA'ya açıklayan İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Ergün Cebeci,öğle saatlerinde etkisini artıran fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreye ulaştığını açıkladı. Cebeci şunları söyledi:

"346 olaya müdahale ettik"

"Özellikle bugün itibarıyla İstanbul özelinde lodosun yoğun olacağı, etkin olacağı ve bunun yanında yağmur geçişlerinin olacağı, sağanak yağmurlarla beraber lodosun etkili olacağı duyurusunu yapmıştık. Gün içine baktığımızda belirttiğimiz gibi özellikle güneyden eser lodos kıyılarımızda yoğun olarak hissedildi. ve birçok noktamızda gerek çatı uçması gerek ağaç devrilmesi, gerekse farklı cisimlerin sokaklarda sıkıntı yaratması itibariyle etkisini gördük. Bu manada 346 olaya müdahale ettik bize yansıyan. Özellikle kıyı kesimlerindeki rüzgarın yoğunluğu sebebiyle deniz yükselmeleri söz konusu oldu. Burada da saha şeridindeki yollarda göllenmeler mevcut.

"Vatandaşlarımızın fotoğraf çekimi, denizde manzarayı izlemek gibi durumlarda ihtiyatlı olmalarında fayda var"

Bunlara toplamda 3 bin 927 personelimiz ve bin 865 hareket halindeki araçlarımızda ve ekiplerimizle müdahale ettik. Şu an itibariyle İstanbul genelinde lodos etkisini kaybetti. Bununla beraber yağışlar da etkisini kaybetti. Ancak, 90 kilometre hıza ulaşan lodosu İstanbul'da yaşadık. Burada özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımız lodos etkisiyle kıyılarda çeşitli sosyal anlamda bazı faaliyetler yapmak istedi. Ancak dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü dalganın ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz. Kendi sağlıkları açısından fotoğraf çekimi, denizde manzarayı izlemek gibi, ihtiyatlı olmalarında fayda var. Şu an için İstanbul genelinde etkisini kaybetti. Herhangi bir sıkıntı ciddi manada yaşamadık.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Fırtına: 346 Olaya Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:49:25. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Fırtına: 346 Olaya Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.