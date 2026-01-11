İstanbul'da Fırtına ve Yağış: 193 İhbar - Son Dakika
İstanbul'da Fırtına ve Yağış: 193 İhbar

11.01.2026 11:39
İstanbul'da cumartesi günü fırtına ve yağış nedeniyle 193 ihbar alındı; sefer iptalleri yaşandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "İstanbul'da cumartesi gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağışlı havada metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştü. Sağanak ve fırtına nedeniyle 112 çağrı merkezine 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça ihbarı, 18 hasar gören ağaç ve 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği tarafından şiddetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, 10.01.2026 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştır. Fırtınalı ve yağışlı hava, uyarılara paralel olarak, cumartesi günü gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehir genelinde etkili olmuştur. Cumartesi günü, İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne; 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimler en hızlı şekilde müdahale etmiş olup, vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır. Öte yandan fırtına ve sağanak yapış nedeniyle; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında sefer iptali yaşanmamıştır. İDO seferleri sorunsuz şekilde yapılmaktadır. BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşanmıştır. İstanbul Boğazı transit gemi trafiği çift yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

