İstanbul'da gizemli olay! Çok sayıda tekne bir anda kül oldu - Son Dakika
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İstanbul'da gizemli olay! Çok sayıda tekne bir anda kül oldu

07.07.2022 13:49

Avcılar'da bulunan tekneler gece saatlerinde esrarengiz bir şekilde yandı. Ambarlı sahilindeki balıkçı barınağında demirli bulunan bir teknede çıkan yangın, yandaki teknelere de sıçradı. Alevlerin sardığı 7 tekne kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangın, saat 04.45 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında meydana geldi. Sahilde demirli bulunan bir tekne, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede diğer teknelere de sıçradı.

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yanan teknelerden biri motoru çalıştırılarak bölgeden açığa alınırken, barınağa bağlı teknelerdeki alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, denizde demirli teknelere müdahale etti.

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

7 TEKNE KULLANILAMAZ HALDE

Teknelerden 7'si tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Teknelerin bağlı olduğu iskele de yangında önemli oranda hasar gördü.

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı

"YANGIN BAŞLAYAN TEKNEDE BİRİ VARDI"

Kamil Kocakuru isimli tekne sahibi, "Bazıları balıkçı, bazıları da normal tekne. Yangın başlayan teknede biri vardı. Ama attı kendini suya. Biz müdahale ettik ama bir şey yapamadık. Motoru çalıştırırken yangın çıktı herhalde. Adam yandı mı bilmiyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı
İstanbul'da 7 tekne alev alev yandı
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Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son dakika haberleri | Adana'da firarilere operasyon: çok sayıda kişi yakalandı Son dakika haberleri | Adana'da firarilere operasyon: çok sayıda kişi yakalandı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da gizemli olay! Çok sayıda tekne bir anda kül oldu - Son Dakika

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